Schöppeln zwischen alten Mauern Sulzfelds

Feststimmung mit viel Musik, gemütliches Beisammensein und sportliche Herausforderungen - das alles gibt es beim Straßenweinfest in der besonderen Atmosphäre Sulzfelds zu erleben. Die Sulzfelder Weinprinzessin Anika I. und die Festgemeinschaft freuen sich auf viele Gäste und vier schöne Tage bei ausgesuchten Weinen und Leckereien im historischen Weinort.

Los geht es am Freitag, 2. August, mit der offiziellen Eröffnung durch Weinprinzessin Anika I. um 19 Uhr. Festbetrieb ist schon ab 18 Uhr und ab 19 Uhr unterhält die "Erlacher Schlosskapelle". Am Samstag, 3. August, startet der Festbetrieb um 14 Uhr und ab 19 Uhr spielen "Die Bayernmän" zünftig auf.

Am Sonntag, 4. August, fällt um 10.30 Uhr der Startschuss zum 13. Walhallalauf. Musikalische Unterhaltung mit dem Orchester Sulzfeld gibt es ab 12 Uhr auf dem Marktplatz. Hier spielt am Abend ab 18 Uhr das Trio Lecker & Lina live und unplugged. Der Eintritt am Sonntag ist frei. Am Montag, 5. August, heißt es ab 19 Uhr "Wohlfühlen" mit "Dr. Feelgood" bei Soul, Jazz, Funk, Rock, Reggae und Pop. Der Festbetrieb startet bereits ab 17 Uhr.