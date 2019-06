Schöppeln in stimmungsvoller Atmosphäre

Vier Tage lang, vom 28. Juni bis 1. Juli 2019 wird am Mainufer das 62.Kitzinger Promenadenweinfest gefeiert. Bei einer Weinprobe mit Kitzinger Hoheiten, Mitarbeitern der Touristinfo und den drei Hofräten im Historischen Sitzungssaal stellten Hofrat Walter Vierrether und die Festwirte Röser, Frickel und Senft, das Programm vor. Oberbürgermeister Siegfried Müller lud alle Gäste zum Flanieren und Genießen auf der Kitzinger Mainpromenade in stimmungsvoller Atmosphäre ein.

Offizielle Eröffnung ist am Freitag, 28. Juni um 19 Uhr zu den Klängen der Großlangheimer Musikanten. Statt Feuerwerk wird es heuer wieder einmal eine Lasershow über dem Main geben, sagte Gerhard Senft von der GWF. Am Samstag beginnt der Festbetrieb ab 14 Uhr, gleichzeitig ist das Training zum 9. Kitzinger Drachenbootrennen. Ab 19 Uhr spielen die Stammheimer Musikanten.

Am Sonntag gibt es ab 10:30 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen mit anschließendem Mittagstisch. Ab 11 Uhr beginnen die Finalläufe der Drachenboote. Die Kinder können sich schminken lassen oder beim Ballonbasteln versuchen. Die Musikalische Umrahmung übernimmt das Trio Laola. Am Montag ist Einlass um 17 Uhr und ab 18 Uhr gibt es Spanferkel vom Rost. Die Kapelle The Jets heizen den Besuchern kräftig ein und zum Ausklang gibt es noch einmal die Lasershow zu sehen. Freitag, Samstag und Montag ist jeweils um 0.30 Uhr Schluss, am Sonntag um 22 Uhr.

Stephan Frickel, der mit zwei Ständen vertreten ist, freute sich, dass es gelungen sei, für die Backwaren die Firma "relaxed eat & live" aus Ochsenfurt neu ins Boot zu bekommen. In drei Weinständen bieten die Firmen Röser, GWF und Meuschel 18 Schoppenweine an. Weiter gibt es eine Bocksbeutel-, eine Sekt- und eine Seccobar sowie einen Cocktailstand. Bier und alkoholfreie Getränke sind am Stand der Firma Kesselring zu haben. Fischzucht Müller und Heimerl`s Süßwaren sind auch wieder vertreten.