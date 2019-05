Schöppeln auf der Alten Mainbrücke kommt an

Die einen gehen nach Feierabend mit den Kollegen noch einen Schoppen trinken. Die anderen treffen sich am Wochenende mit Freunden, um bei einem Glas Frankenwein der Geselligkeit zu frönen und die schöne Aussicht zu genießen: Der Kitzinger Stadtschoppen auf der Alten Mainbrücke hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.

Jede Woche bieten fränkische Winzer von Donnerstag bis Sonntag dort Kostproben ihrer Weine an. Sonntags gibt´s dazu auch noch Live-Musik. Wegen des großen Anklangs hat der Stadtmarketingverein die Dauer des Schoppentreffs von Mai bis Mitte Oktober verlängert. Was halten die Bürger davon? Das wollten wir in dieser Woche bei unserer Umfrage wissen.