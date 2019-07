Schöppeln am Großlangheimer Dorfsee

Die mittlerweile sechste Auflage des Wein|See|Lig feierten die Großlangheimer am Wochenende. Traditionell wurde Weinprinzessin Elena Bergmann von den Ehrengästen in einem feierlichen Festzug zu Hause abgeholt und zum Festgelände am See begleitet. Mit dabei auch die fränkische Weinkönigin Carolin Meyer, die das erfolgreiche Konzept der Veranstalter lobte: "Ihr habt euch etwas Modernes einfallen lasse, eure Gäste fühlen sich wohl, das Konzept geht auf!" Elena Bergmann, die bereits zum zweiten Mal als Weinprinzessin "ihr" Weinfest eröffnete, betonte, sie sei stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Sie bedankte sich vor allem bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die das Fest in dieser Form möglich machen.

Musikalisch eröffnete die Partyband "Volldampf" das Wein|See|Lig am Freitag, am Samstag hatten die Großlangheimer Musikanten ihr Heimspiel. Der Sonntag wurde mit einem Festgottesdienst eröffnet und war dann von Musik geprägt: Am Nachmittag fand das Sommerfest der Sängergruppe Kitzingen auf dem Festgelände statt, sieben Chöre gaben sich ein Stelldichein. Die Gruppe Smile brachte am Abend das Publikum zum Tanzen. Am Montag fand das Wein|See|Lig nach dem Familiennachmittag mit den Partyräubern seinen Abschluss.