Schönborn und Niederländer stellen Salatgewächshaus-Pläne vor

Seit Wochen und Monaten bietet der geplante Bau von Salatgewächshäusern in Wiesentheid reichlich Gesprächsstoff. Um die Bevölkerung aus erster Hand zu informieren, laden Paul Graf von Schönborn und die Gebrüder Delissen, als künftige Betreiber der Gewächshäuser, zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr ins Katholische Pfarrheim in Wiesentheid ein.