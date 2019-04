Schwarzach vor 1 Stunde

Schön hergerichtet

Auch in Schwarzach wurde der Brunnen unter der Linde österlich geschmückt - sehr zur Freude des Hasenpaares, das sich in der Osterzeit über grüne Girlanden und bunte Eier freut. Geschmückt haben ihn die Landfrauen, die eigens zu diesem Zweck rund 300 neue Eier verziert haben, so die Mitteilung.