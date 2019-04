Schnuppertag an der Kitzinger Realschule

Am Sonntag fand der Schnuppertag für den Übertritt an die Kitzinger Realschule statt. Bei schönstem Sonnenschein nahmen zahlreiche Eltern mit ihren Kindern die Gelegenheit wahr, die Schule kennenzulernen. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Michael Rückel fand ab 15 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula statt, die die Eltern über die weitere Schullaufbahn, das schulpsychologische Angebot und das Schulleben informierte. Durchs Programm führte das Moderatorenteam Ulrike Wander und Markus Weis. Die musikalische Untermalung der Infotour wurde von den Musiklehrerinnen und ihren Musikern gestaltet. Zeitgleich hatten die Viertklässler die Chance, ihre zukünftigen Lehrer und Unterrichtsfächer in unterschiedlichen Schnupperunterrichten und Workshops kennenzulernen. Für die Verpflegung sorgte der Elternbeirat, der Kaffee und Kuchen in der Mensa anbot. Auf dem Pausenhof konnten hungrige Eltern bei drei Würstli im Weck ihren Hunger stillen und die Schulband lieferte die rockigen Klänge dazu.