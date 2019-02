"Schnipp, schnipp, schnapp - Krawatte ab" hieß es am Weiberfasching im Volkacher Rathaus. Leidtragender der närrischen Aktion seiner vier Mitarbeiterinnen, die kurzen Prozess mit ihrem Chef machten, war Marco Maiberger. Bei dem plötzlichen Überfall am frühen Donnerstag ergab sich der wehrlose Leiter der Tourist Information an seinem Schreibtisch dem gnadenlosen Scherenangriff seiner vier Kolleginnen Alexandra Abt, Praktikantin Antonia Kavak, Evelyn Wilhelm und Sabine Glaser (von links). Die Krawattenattacke ist ein alter Brauch an Weiberfasching. An diesem Tag übernehmen die Frauen die Macht. Viele Männer ertragen das mit Fassung und Maiberger darf sich jetzt wieder eine neue Krawatte kaufen.