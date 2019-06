Schnelle Läufer gefragt

Unter dem Motto „Langa bewegt“ lädt der TV Großlangheim am Freitag, 21. Juni, zum 11. Krackenlauf ein. Der Rundkurs über zwei Kilometer führt auf einer abwechslungsreichen, relativ ebenen Strecke auf befestigten Wegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bambinilauf (800 Meter) startet um 17 Uhr, die Schüler (zwei Kilometer) gehen eine halbe Stunde später an den Start, und um 18.30 Uhr findet der Hauptlauf für Läufer (vier Runden, etwa 7,5 Kilometer) und Walker (sechs Kilometer) statt. Die Anmeldung für den Lauf ist online bis Dienstag, 18. Juni, unter www.tvgrosslangheim.de möglich. Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start vor Ort.

Im Ziel warten Preise für die schnellsten fünf Läufer, die schnellsten drei Mannschaften und die drei größten gemeldeten Gruppen im Hauptlauf (7,5 Kilometer, 6 Kilometer Walker). Im Schülerlauf (2 Kilometer) werden die jeweils drei schnellsten Läufer und Läuferinnen pro Altersklasse prämiert. Auch die Kleinen bis Jahrgang 2010 sind sicher wieder voller Eifer dabei: Sie kommen nach 800 Metern als Bambini ins Ziel. Wie immer sind auch Walker willkommen.

Spaß und Freude an der Bewegung stehen in Langa stets im Vordergrund. Ein gegrilltes Spanferkel wartet als Preis auf die größte gemeldete Gruppe. Das zeitgleich stattfindende Beachhandballturnier der Männer sorgt zudem für Abwechslung.