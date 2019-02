Schneeflocken basteln im Familienstützpunkt

Der Familienstützpunkt Volkach, unter der Leitung von Ellen Ströhlein, lud wieder zum Basteln ein. Mütter mit ihren Kindern von zwei bis fünf Jahren gestalteten aus Pfeifenputzern und Glitzerperlen Schneeflocken. Anschließend sangen alle ein Schneeflockenlied. Dann suchten sich die Kinder Perlen aus und bestückten, die von den Müttern, aus Pfeifenputzern geformtem Schneeflocken. Wer wollte, konnte am Ende noch mit Schwämmen und Acrylfarben Schneeflockenbilder tupfen, heißt es weiter in eiuner Pressemitteilung. Alle Mütter haben sich für den nächsten Bastelnachmittag am 15. März im Familienstützpunkt Volkach eingetragen. Hier entstehen schöne Blumen, die das Frühjahr einläuten. Es sind noch Plätze frei, Anmeldung unter familienstutzpunkt@kloster-st-maria.de.