Kitzingen vor 2 Stunden

Schmutzige Hände - strahlende Gesichter

Das jährliche Kreisjugendring-Fest der Obst- und Gartenbauvereine, das regelmäßig von deren Jugendbeauftragten Monika Weidt organisiert wird, fand dieses Mal auf dem neu angelegten Kreisacker am Gartenschaugelände in Kitzingen statt. Die Kinder und Jugendlichen hatten einige Wochen zuvor in der Gärtnerei Lindenthal in Mainbernheim bei zwei Terminen unter anderem Paprika, Tomaten und Auberginen eingesät. Nun staunten sie nicht schlecht, dass aus den kleinen Samen richtige kleine Pflänzchen herangewachsen waren, die nun von ihnen in die Erde des Kreisackers gepflanzt werden durften, heißt es in einer Pressemitteilung.