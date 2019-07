Wiesenbronn vor 1 Stunde

Schmierereien in Wiesenbronn

Im Zeitraum vom 5. Mai bis 5. Juni ereigneten sich in der Hauptstraße bzw. im gesamten Ortsgebiet Wiesenbronn verschiedene Sachbeschädigungen. Unbekannte brachten mit einem schwarzen Edding-Stift an diversen Gebäuden, Hinweisschildern und Bänken, das Wort „ACAB“ auf. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, so die Polizei.