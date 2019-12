Kitzingen vor 21 Minuten

Schmierereien am Sportplatz

In der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, kam es am Sportplatz in Hoheim in der Ziegelbergstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten laut Polizeibericht ein Verkaufshaus des SV Hoheim mit einer weißen Substanz. Sie brachten die Zahlen „26.03“ an. Außerdem wurden die Wände mit Erde beschmiert. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.