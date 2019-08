Schmieden mit Kindern im Elfleinshäusla in Rödelsee

15 Mädchen und Jungen sind zur Ferienpass-Aktion "Schmieden mit Kindern" ins Elfleinshäusla in Rödelsee gekommen - und waren fasziniert von dem Handwerk, heißt es in der Mitteilung. Für die Jugendlichen ging es ganz konkret um den Umgang mit Feuer, Wasser und Eisen und um die Möglichkeit, selber etwas Schönes aus Eisen zu gestalten. Etliche Jugendliche besuchen dieses Angebot schon über mehrere Jahre hinweg, denn hier wird ihnen etwas Einmaliges und Besonderes geboten. Die historische Schmiede im Elfleinshäusla Rödelsee ist der ideale Ort zum Schmieden-Lernen und um das Leben der Menschen vor über 100 Jahren zu erkunden. In den Pausen zwischen dem Schmieden entdeckten die Teilnehmer Geräte und Werkzeuge, die es in heutigen modernen Haushalten überhaupt nicht mehr gibt.