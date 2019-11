Gaibach vor 26 Minuten

Schlosskonzert mit Barbara Hölzer

"Barbara Hölzer and Friends" lautet der Titel für das Konzert der gleichnamigen Gaibacher Künstlerin am Samstag, 23. November, ab 19.30 Uhr im Konstitutionssaal im Schloss Gaibach. Die Gitarristin gestaltet den Abend laut Pressemitteilung mit musikalischen Freunden. Mit von der Partie sind Trompeter Manuel Scheuring und das Gitarrentrio Ma Ni Jo der Musikschule Volkach mit Maximilian Nitsche, Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler. Auf dem Programm stehen klassische und volkstümliche Klänge, Jazziges und spanische sowie südamerikanische Musik. Karten zu 16 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife erhältlich sowie zu 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) an der Abendkasse.