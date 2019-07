Schlossberglauf in Altenschönbach lockt viele Läufer

Altenschönbach feiert am Wochenende den Sommer und startet, wie in jedem Jahr, mit einem Sommernachtsfest unter den Linden am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr. Vorher bittet die Dorfgemeinschaft zum populären Schlossberglauf, der vom örtlichen Sportverein nun schon zum 22. Mal ausgerichtet wird. Dank des Organisators Bernd Dornberger, bekannt in der Laufszene der Umgebung, ist der Lauf zum Schlossberg ein Wettbewerb für kleine und große Läufer.

Los geht es mit dem Kinderlauf über 1,2 Kilometer am Samstag um 16 Uhr. Für die Hobbyläufer fällt der Startschuss um 16.30 Uhr. Sie haben einen Rundkurs von 4,2 Kilometern Länge zu absolvieren. Die Strecke steigt leicht an und geht über Feld- und Flurbereinigungswege. Der Hauptlauf beginnt um 17.15 Uhr. Vor den Läufern liegt ein 8,8 Kilometer langer, hügeliger Rundkurs über Flur- und Forstwege. Meldeschluss für alle Disziplinen ist 30 Minuten vor dem Start.

Auf die Gewinner warten attraktive Sachpreise. Jeder erfolgreiche Absolvent erhält ein Präsent. Sonderpreise werden für den ältesten Teilnehmer und die größten Gruppen ausgelobt. Die Siegerehrung findet im Anschluss an die Läufe um 19.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Altenschönbach statt. Daran schließt sich um 20 Uhr das Sommernachtsfest unter den Linden an, bei dem DJ Uwe für Musik sorgt.

Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit dem „Gottesdienst unter den Linden". Ab 11.30 Uhr schließt sich ein Mittagstisch mit fränkischen Spezialitäten an. Attraktion wird der achte Oldtimer-Traktortreff am Nachmittag sein. Eine gemeinsame Ausfahrt steht ab 14 Uhr auf dem Programm. An beiden Tagen gibt es ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken sowie eine Kaffeebar mit selbst gemachten Kuchen.