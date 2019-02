Schloss verklebt

Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, wurde am Castellbach in Kleinlangheim eine Garage beschädigt. Unbekannte Täter verklebten laut Polizeibericht mit einem Klebstoff das Schloss der Garage. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.