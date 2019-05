Mönchsondheim vor 21 Minuten

Schloss- und Kirchenführung auf dem Schwanberg

Die Geschichte des Schlosses auf dem Schwanberg von den Anfängen bis heute, die heutige Nutzung des Schlosses und ein Blick in die repräsentativen Räume erwartet die Teilnehmer an der Schloss- und Kirchenführung auf dem Schwanberg am Sonntag, 5. Mai. Mit dabei sind auch Informationen zu Kirche und Communität, so die Mitteilung. Treffpunkt zur Führung ist um 15.30 Uhr am Brunnen vor der St. Michaelskirche. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.