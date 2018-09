Kitzingen vor 3 Stunden

Schloss am Kellerabteil aufgezwickt

Zwischen Sonntagfrüh und Montagnachmittag machte sich ein unbekannter Täter an einem Kellerabteil im einem Anwesen in der Königsberger Straße in Kitzingen zu schaffen. Nach Vermutungen der Polizei zwickte er das Vorhängeschloss an dem Holzverschlag mit einem Bolzenschneider auf. Da nichts gestohlen wurde, fiel der Schaden gering aus. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.