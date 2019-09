Schloss Mainsondheim: Golfen mit Sport-Promis für guten Zweck

Im Golfclub Schloss Mainsondheim findet am Freitag ab 13 Uhr der "1. Golf & Wein Benefiz Cup" statt. Der Erlös des Turniers kommt dem neuen "Förderverein Dettelbach und Ortsteile" zugute. Bei der von dem Dettelbacher Matthias Bielek organisierten Veranstaltung ist eine gewisse Promi-Dichte garantiert: Mit dabei sind als Ehrengäste die ehemaligen Skispringer Sven Hannawald und Dieter Thoma, Tom Bartels (ARD-Kommentator), Jan Jagla (ehemaliger Basketball Nationalspieler), Harry Bodmer (4-facher Weltmeister im Kunstradfahren), Alex Pusch (Olympiasieger Fechten) sowie die Moderatoren Martin Winkler und Jan Stecker.

Mitmachen kann jeder, Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 26. September, um 12 Uhr unter info@golf-mainsondheim.de. Die Startgebühr beträgt 60 Euro und beinhaltet ein Abendessen in Buffetform und eine Weinprobe, durch die die ehemalige Fränkische Weinköniging und Deutsche Weinprinzessin Christina Bielek (geborene Schneider) führt.

Spaß steht im Vordergrund

Beim Turnier wird die Spielform Texas-Scramble mit Zweier-Teams gespielt. Der Spaß steht nach Angaben des Veranstalters im Vordergrund. Der Erlös des Turniers geht an den neu gegründeten "Förderverein Dettelbach und Ortsteile", der mit Veranstaltungen und wohltätigen sowie sozialen Projekten die Stadt Dettelbach und ihre Ortsteile weiter beleben und gemeinnützig unterstützen möchte. Ein Fokus liegt in der Förderung des Ehrenamts sowie anderer Vereine in der Stadt und den Dörfern.

Zuschauer sind eingeladen, den Golfplatz zu besuchen. Wer die Olympiasieger und Weltmeister persönlich treffen möchte, hat die beste Möglichkeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr am Clubhaus. In dieser Zeit werden die Spieler alle ins Ziel kommen.