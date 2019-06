Martinsheim vor 3 Stunden

Schlepper-Oldie´s Martinsheim spenden für den Kindergarten Spielwiese

Anlässlich der Vereinsausfahrt der Schlepper- und Landmaschinenfreunde Tauber-Franken wurde die Fahrtroute heuer von den Martinsheimer Schlepper Oldie´s organisiert. Die Strecke führte von Martinsheim mit Ortsteil zum Weinparadies Franken und weiter nach Dornheim, so die Mitteilung. Bei der Familie Stierhof war gemeinsames Mittagessen. Danach rollten die 36 Traktoren durchs Breitbachtal bis Obernbreit und zum Ausgangspunkt Enheim. Im Hof von Familie Schmidt klang der Tag bei Kaffee und Kuchen aus. Der Erlös der Kaffeekasse in Höhe von 200 Euro geht an den Kindergarten Spielwiese Martinsheim.