Schleifweg beschäftigt den Gemeinderat erneut

Der Schleifweg am westlichen Ortsrand von Rüdenhausen beschäftigte wieder einmal den Gemeinderat. An der Verbindung von der früheren Straße nach Wiesenbronn zur Strecke nach Castell, die um den Ort herum führt, ist zwar die Durchfahrt lediglich nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anwohner erlaubt. Doch daran hält sich kaum jemand. "So wie es jetzt ist, das ist doch kein Zustand", monierte Ratsmitglied Jochen Schwemmer in der Sitzung.

Nicht nur bei der kürzlich im Schlosspark statt findenden Gartenausstellung herrschte dort Hochbetrieb an fahrenden Autos. Die Strecke nutzten nach wie vor täglich viele als Abkürzung, obwohl es nicht erlaubt ist. Da Verkehrsschilder bislang nichts nutzten und die Autofahrer nicht von der Durchfahrt abhielten, plädierte Schwemmer für weitere Einschränkungen. Entweder Kontrolle durch die Polizei und Bußgelder, oder bauliche Maßnahmen, regte er an.

Das Problem ist in Rüdenhausen beileibe nicht neu, wie auch Bürgermeister Gerhard Ackermann wusste. Teilweise würden sogar immer noch Fahrzeuge auf der alten Straße in Richtung Wiesenbronn fahren, obwohl diese zurück gebaut ist. Gemeinderat Stefan Spangler schlug vor, zunächst einmal die richtige Beschilderung am Weg anzubringen. Die aktuelle sei nicht korrekt, so Spangler. Fruchte auch das nichts, müsse man weitere Einschränkungen angehen, waren sich die Räte einig.

Außerdem lag in der Ratssitung ein Plan der OMV-Tankstelle vor, die auf ihrem Grund eine elektrische Schnell-Ladestation mit Überdachung errichten will. Hinter der Waschanlage sollen acht Ladeplätze für Autos entstehen, so der Plan. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu.