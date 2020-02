Schlappmaulorden-Verleihung im Live-Ticker!

Am Rosenmontag, 24.2.2020, soll Ministerpräsident Markus Söder (CSU) während der KiKaG-Prunksitzung ab 18.33 Uhr in der Florian-Geyer-Halle in Kitzingen den Schlappmaulorden bekommen. Die Laudatio auf ihn wird der Vorjahres-Ordensträger und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) halten.

Man darf gespannt sein, wie der Vize über seinen Chef lästert und welche Eigenschaften er an ihm lobt. Nach Aiwanger darf Söder dann selbst in die Bütt. Verfolgen Sie den Schlagabtausch der beiden politischen Alpha-Tiere live im Internet!

Main-Post überträgt im Live-Ticker: Vom Beginn der Sitzung bis zum Ende der Schlappmaulorden-Verleihung übertragen wir in Text, Bildern und Video-Ausschnitten auf www.mainpost.de/kitzingen