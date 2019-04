Schlangenlinien mit 1,6 Promille

Am Samstag gegen 5.20 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien in der Repperndorfer Straße. Bei einer Kontrolle des Mannes durch die Polizei wurde festgestellt, dass es der Radfahrer auf 1,6 Promille brachte. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der „Radler“ wurde zum „Fußler“, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt: Das Fahrrad wurde an eine Laterne angeschlossen und damit eine Weiterfahrt unterbunden.