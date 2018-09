Schlafplätze für Fledermäuse

Die Freie Wählergemeinschaft Mainbernheim hat dieses Jahr wieder eine Ferienpassaktion angeboten. In der Schreinerei Hartlieb haben 17 Kinder Fledermauskästen gebaut, in die sich die nächtlichen Jäger tagsüber zurückziehen können. Fleißig hämmerten, bohrten und schraubten die Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei wurden sie von den Betreuern unterstützt. Während einer Bastelpause erfuhren die Kinder viel Interessantes über die nachtaktiven Tiere und konnten ihr Wissen anschließend in einem kleinen Quiz unter Beweis stellen. Am Ende des Nachmittags nahmen alle einen eigenen Fledermauskasten mit nach Hause. Im Bild die Betreuer (von links): Birgit Hagenauer, Sabine Wegmann, Thilo Hartlieb, Jule Hartlieb, Jana Hartlieb, Silke Lang, Armin Sperlich, Frederik Müller und Kerstin Hartlieb. Foto: Armin Sperlich