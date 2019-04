Schlägerei vor laufender Kamera

Eine Schlägerei an der Tankstelle eines Einkaufsmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen wurde der Inspektion Kitzingen am Freitag gegen 16.15 Uhr gemeldet, wie die Polizei schreibt.

Bei Eintreffen der Streife waren noch das leicht im Gesicht verletzte 56-jährige Opfer sowie einige Zeugen des Vorfalles vor Ort; der 41-jährige Täter war bereits geflüchtet. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Täter und Opfer zufällig an der Tankstelle zusammentrafen, und der 56-Jährige von dem jüngeren Mann zunächst getreten und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde.

Der 41-Jährige flüchtete nach der Tat, ist dem Opfer aber bekannt, da es sich um den Ex-Mann der Freundin des 56-Jährigen handelte. Darin dürfte nach Angaben der Polizei auch das Motiv der Körperverletzung liegen. Da sich die Straftat auf dem Tankstellengelände abspielte, wurde alles von einer dort installierten Kamera aufgezeichnet. (abra)