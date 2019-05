Volkach vor 1 Stunde

Schlägerei in Diskothek

Zu fortgeschrittener Stunde kam es am Sonntag in einer Diskothek in Volkach, Im Seelein, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein etwa 20-jähriger schlanker Mann einem 28-Jährigen ins Gesicht schlug. Dieser ging daraufhin zu Boden. Er erlitt eine Platzwunde im Gesicht und musste deswegen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei.