Schlägerei auf dem Schwarzenauer Campingplatz

Auf den Campingplatz in Schwarzenau mussten Kitzinger Polizisten am Samstag gegen 22.30 Uhr ausrücken. Ein erheblich alkoholisierter und aggressiver Mann geriet aus nicht bekanntem Grund in Streit mit einem 53-Jährigen und schlug diesen mehrfach ins Gesicht. Der Mann erlitt eine Platzwunde und eine Beule an der Schläfe und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Da der 48-jährige Täter als Tourist in Deutschland unterwegs war und keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen, teilt die Polizei mit.

