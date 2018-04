Schläge mit dem Käppi und ein Stinkefinger

War es jetzt couragiertes Eingreifen zum Wohl des Kindes oder einfach eine Überreaktion? Manchmal kommen Fälle vor den Richter, an deren Ende sich der Beobachter fragt, ob das sein muss. Wie bei dem Fall von Körperverletzung und Beleidigung, dem sich kürzlich Richter Peter Weiß gegenübersah.

Auf Zebrastreifen gerannt

Eine Frau war mit Mann, einem Kind im Buggy und einem Achtjährigen in der Kitzinger Siedlung unterwegs. Dann passiert es: An einem Zebrasteifen rennt der Junge einfach los. Die Mutter hinterher. Sie packt den tobenden Buben am Hals, drückt ihn in ein Gebüsch, nimmt sein Käppi und schlägt es ihm ein paarmal gegen den Kopf.

Den Auftritt beobachtet ein Pärchen im Auto: Der Beifahrer ruft der Frau durchs geöffnete Fenster zu: „Das geht auch anders“. Worauf die Frauen zurück gibt: „Halt die Fresse, du Hurensohn.“ Das Pärchen fährt weiter. Der Junge, offenbar nicht verletzt, streckt ihnen die Zunge heraus. Die Frau zeigt den Stinkefinger. Das war's.

Beleidigung und Stinkefinger

Den Beifahrer hat die Aktion offenbar so geärgert, dass er die Frau angezeigt hat. Ein Strafbefehl folgte, der Einspruch und die Verhandlung vor Gericht.

Dort zweifelte nicht nur der Verteidiger der Mutter daran, ob man überhaupt von einer Körperverletzung reden könne. Klar war, der Sohn dreht öfter mal durch. Er bringt sich selbst in Gefahr, muss von der Mutter gebremst werden. Klar war auch, das mit dem Hurensohn und dem Stinkefinger war nicht die feine Art.

Frau lebt am Limit

Muss deshalb aber gleich das ganz große Geschütz aufgefahren werden? Schwierig, betonte auch der Verteidiger. Auf der einen Seite ist es richtig, wenn jemand einschreitet, Zivilcourage zeigt. Aber der anderen steht die Frage der Verhältnismäßigkeit.

Ob es richtig war oder nicht, wurde nicht geklärt. Das Verfahren wurde mit der Zustimmung aller Beteiligten eingestellt. Die Frau, die am Limit lebt und unter Betreuung steht, soll aber merken, dass das mit dem Hurensohn so nicht geht. Zahlt sie 300 Euro in sechs Raten, ist die Sache vergessen.