Segnitz vor 1 Stunde

Schilder des Kulturwegs gestohlen

In den zurückliegenden sechs Wochen wurden in Segnitz in der Frickenhäuser Straße Hinweisschilder für den Segnitzer Dorfkulturweg gestohlen. Die blauen Schilder waren teilweise an Bäumen befestigt. Der Beuteschaden beträgt laut Polizeibericht etwa 200 Euro.