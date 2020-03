Kitzingen vor 6 Stunden

Schild auf Verkehrsinsel umgefahren

In der Zeit von Mittwochnacht bis zum Donnerstagmittag wurde in der Äußeren Sulzfelder Straße in Kitzingen ein Verkehrszeichen umgefahren. Der Verursacher fuhr laut Polizeiangaben von der Staatsstraße kommend auf die Nordtangente und dabei über die Verkehrsinsel. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile vorgefunden, welche daraufhin deuten, dass es sich möglicherweise um einen blau-schwarzen Pkw gehandelt haben könnte. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro.