Schiebetür beschädigt

Am Montag zwischen 10 und 10.30 Uhr war ein orangefarbener Ford-Transporter auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Keltenstraße in Kitzingen geparkt. In dieser Zeit wurde die rechte Schiebetüre durch einen unbekannten Verursacher eingedellt und verkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 800 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.