Prichsenstadt vor 1 Stunde

Scheunenschlösser aufgebrochen

An einer Scheune in der Lauber Straße in Prichsenstadt wurden zwischen dem 18. September, 16 Uhr, und dem 19. September, 7 Uhr, zwei Schlösser aufgebrochen. Das teilt die Polizei mit. Unbekannte gelangten so ins Innere der Scheune, entwendeten jedoch keinerlei Gegenstände. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.