Scheune in Krautheim bleibt erhalten

Die Scheune im Herzen von Krautheim bleibt den Krautheimern erhalten. Einstimmig legte der Stadtrat Volkach am Montagabend fest, dass der Gewölbekeller unterhalb der Scheune, dessen Zugang beim Abriss eines Wohnhauses freigelegt worden war, nicht verfüllt und die Scheune gesichert wird.

335 000 Euro macht der Stadtrat dafür locker, und die anwesenden Krautheimer dürften sich innerlich gegenseitig abgeklatscht haben. Weiterhin beschloss der Stadtrat, das Leichenhaus und den Kirchplatz in Krautheim auf Vordermann zu bringen. Alles das läuft unter dem Stichwort „Dorferneuerung“, und die wird von öffentlicher Hand recht gut bezuschusst.

Pläne vorgestellt

Als das Wohngebäude Landstraße 26 abgebrochen wurde, standen die Verantwortlichen vor einer schwierigen Entscheidung: soll der vorgefundene Zugang zum Gewölbekeller unter der Scheune tatsächlich abgebrochen und verfüllt werden? Sicherheitshalber schufen die damaligen Verantwortlichen keine voreiligen Fakten, sondern sicherten die Baustelle ab. Denn das Wohnhaus war abgebrochen worden, um für einen Dorfplatz zu weichen. In der Ratssitzung stellte der Architekt Peter Machbert vom Planungsbüro Röschert die vorgesehenen Maßnahmen der Dorferneuerung vor.

Die Rückwand der Scheune wird stabilisiert, eine neue Dachkonstruktion erstellt. Das, so Bürgermeister Peter Kornell, sei auch der Sinn der „Dorferneuerung“, nämlich der Erhalt des dörflichen Charakters und damit auch der dazugehörigen, teils sehr alten Gebäude. Damit beschied er dem Vorschlag von Robert Amling, anstelle der Scheune ein Wohnhaus zu bauen, eine klare Absage. „Es ist eine markante städtebauliche Situation, die nicht verändert werden soll“, fasste Kornell zusammen. Außerdem sei es noch lange nicht sicher, ob ein Bauherr den Höhenunterschied von vier Metern, also einem ganzen Stockwerk, zwischen der Landstraße (vorn) und der Rückseite des Gebäudes so einfach hinnehmen und dort ein Wohnhaus bauen könnte.

Teurer Scheunenabriss?

Die Räte debattierten auch kurz über den 180 000 Euro teuren Abriss der Scheune. SPD-Fraktionschef Dieter Söllner, der in Krautheim lebt, bat seine Kollegen, den „Ursprung von Krautheim“ zu erhalten, zumal sich auch der Großteil der Krautheimer bei der Bürgerversammlung für den Erhalt der Scheune ausgesprochen hatte.

Zum Glück erwies sich der Rat als nicht so kurzsichtig, nur aufs Geld zu schauen, sondern hielt sich an das Votum der Krautheimer bei der Bürgerversammlung (41:6) und stimmte mit 15:4 dem Erhalt der Scheune zu.

Sanierung des Leichenhauses

Mit 19:0 stimmte das Gremium den Maßnahmen am städtischen Leichenhaus zu, die Machbert den Räten vorstellte. Grundlegend soll die Fassade des Leichenhauses eine weiße Farbe bekommen, damit sie sich optisch der evangelischen Kirche anpasst. In der Bürgerversammlung am 6. Juni war eine Holzverkleidung angesprochen, aber abgelehnt worden.

Das Pfarrhaus ist abgerissen worden, an seiner Stelle werden Parkplätze eingerichtet. Die würden auch nicht, wie FW-Sprecher Herbert Römmelt befürchtet, von „Dauerparkern“ blockiert. Darauf, so einer der anwesenden Krautheimer, „werden wir schon achten“. Das Gebäude mit dem WC, das eher den Charakter einer Garage hat, wird ebenso abgerissen wie eine Brüstungsmauer. Im Untergeschoss des Leichenhauses entsteht ein neues WC, ein Teil des Gebäudes wird abgetrennt wie eine Art Eingangsbereich, und es gibt eine neue Eingangstür. Die gesamten Kosten schätzt der Architekt auf 102 000 Euro, inklusive der Planung, und der Rat sprach sich einstimmig sowohl für diese Arbeiten aus als auch dafür, beim Amt für ländliche Entwicklung einen Zuschussantrag zu stellen.