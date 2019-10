Schernau vor 4 Stunden

Schernau: Neue Kirchenvorstände in ihr Amt eingeführt

In einem Festgottesdienst wurden in der Kirchengemeinde Schernau am Sonntag die sechs gewählten Kirchenvorstände in ihr Amt eingeführt. Zuvor verabschiedete Pfarrer Uli Vogel den bisherigen Kirchenvorstand, der seine Aufgaben wegen geringer Kandidierendenzahlen bei der ursprünglichen Wahl ein Jahr länger ausübte, wie es in einer Mitteilung von Pfarrer Vogel heißt. Besonders dankte er neben Martin Wolf, Frank Winterstein und Claus Schmiedel der langjährigen Kirchenvorsteherin und Vertrauensfrau Gerda Köstner, die mit 31 Jahren Ehrenamt die Geschicke der Gemeinde über lange Zeit mit beeinflusst habe. Nach der Wahl im September stehen mit Siegfried Voltz und Ulrike Stibbe zwei bisherige Kirchenvorstände weiter in Verantwortung. Neu dazu kommen Annemarie Rügamer, Sibylle Achtmann, Michaela Regnet und Erich Geiling. Pfarrer Uli Vogel verpflichtete die Gewählten auf den Dienst gemäß des Evangeliums und bat die Kirchengemeinde, die Arbeit des neuen Gremiums zu begleiten und zu unterstützen.