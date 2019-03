Scherenberg-Schule kommt per Glasfaser ans Internet

Die Rudolf-von-Scherenberg-Schule in Dettelbach wird per Glasfaser ans Internet angeschlossen. Das entschied der Haupt- und Bauausschuss der Stadt Dettelbach in seiner Sitzung am Donnerstag, 7. März. Die dafür notwendigen Arbeiten wurden an die Firma T-Systems aus Landshut für rund 32 000 Euro vergeben. Die erforderlichen Mittel sind bereits in den Haushalt eingestellt, die Stadt geht von einer Förderung durch den Freistaat Bayern von 90 Prozent aus.

Der Grafenwald zwischen Schwarzenau und dem Industriegebiet Ost soll eine Zufahrt für die Waldwirtschaft bekommen. Hierfür sind im Haushaltsplan 2019 Mittel von 25 000 Euro veranschlagt. Es wird eine Förderung von 50 Prozent erwartet. Der Ausschuss stimmte dem Auftrag unter der Bedingung zu, dass die Förderung auch tatsächlich erfolgt. Baubeginn für das Vorhaben, bei dem mit Gesamtkosten von 28 000 Euro gerechnet wird, soll im Frühjahr 2020 sein.

Keine Terrasse auf dem Carport

Einwände gab es bei einem Bauvorhaben in Effeldorf. Dort wollte ein Bauherr eine Terrasse auf dem bestehenden Carport errichten, was eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans notwendig gemacht hätte. Der Ausschuss versagte seine Zustimmung. Der Grund: Die Baugrenze werde überschritten und bei dem Carport handle es sich aufgrund seiner Größe nicht mehr um einen untergeordneten Gebäudeteil. Bürgermeisterin Christine Konrad sagte dazu: "Die innerhalb der Baugrenze liegende Fläche kann ohne Befreiung dennoch als Terrasse genutzt werden."