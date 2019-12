Schwarzach vor 20 Minuten

Schenken macht Freude

Viele Mädchen und Jungen der Grundschule Schwarzacher Becken beteiligten sich laut Pressemitteilung auch dieses Jahr wieder an der Hilfsaktion für Rumänien und packten ab Mitte November eifrig ihre Pakete. Der Inhalt reichte von Spielsachen über Kleidungsstücke und Süßigkeiten bis hin zu Malutensilien. Die Grundschüler wollten auf diese Weise Kindern aus ärmeren Verhältnissen und Heimkindern ein schönes Weihnachtsfest bereiten. Der Stapel weihnachtlicher Pakete am Christbaum wurde täglich größer. Anfang Dezember war es dann soweit. Die freiwilligen Helfer Ottmar Deppisch und Adolf Köberlein fuhren mit ihrem Kleintransporter auf den Schulhof. Alle Kinder halfen tatkräftig beim Beladen. Mit Eifer und sichtlicher Begeisterung waren die schönen Pakete laut Mitteilung in Windeseile im Laster verstaut. Lehrerin Marion Michel-Sauer, die Initiatorin des Projektes, freute sich über das große Engagement der Schüler und ihrer Eltern.