Scheinfeld vor 24 Minuten

Scheinfelder Realschule erhält Auszeichnung als Naturpark-Schule

Die Realschule Schloss Schwarzenberg bei Scheinfeld ist im Naturpark Steigerwald beheimatet. Die Schüler erleben "den Naturpark rund um unser Schloss herum als vielfältigen Lern- und Erfahrungsort", heißt es auf der Homepage der Schule. Jetzt hat der Verband der Naturparke in Deutschland (VDN) die Schule in sein Netzwerk aufgenommen und der Schule das Prädikat Naturpark-Schule verliehen. Nach der Steigerwald-Schule Ebrach ist sie die zweite im Naturpark Steigerwald, die sechste in Bayern und die 97. in Deutschland.