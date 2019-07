Marktbreit vor 1 Stunde

Scheinfelder Fußballjugend gewinnt überraschend Meistertitel

Am Schulsportgelände in Scheinfeld trafen sich die jungen Spieler derMittelschulen aus Marktbreit, Iphofen und Scheinfeld, mit je zwei gemischten Mannschaften aus den Jahrgangstufen 5 und 6, zur ersten Fußball-Meisterschaft des Schulverbundes Main-Steigerwald. Nach der Auslosung wurde in zwei Gruppen mit je drei Mannschaften die Vorrunde ausgetragen. In Gruppe A siegte Iphofen 1 vor Marktbreit 1, in Gruppe B Scheinfeld 1 vor Scheinfeld 2. Im Halbfinale setzte sich Scheinfeld 1 gegen Marktbreit 1 durch und Iphofen 1 besiegte Scheinfeld 2. Zum Finale trat die Mannschaft Iphofen 1 nicht an, da sie vorzeitig mit dem Bus abreisten. Somit wurde Scheinfeld 1 kampflos Sieger vor Iphofen 1 und Marktbreit 1. Den vierten Rang belegte die Mannschaft Scheinfeld 2. Platz 5 ging an Iphofen 2 und Platz 6 an Marktbreit 2. Der von der Stadt Iphofen gestiftete Wanderpokal ging für vorerst ein Jahr nach Scheinfeld.