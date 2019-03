Scheidungskrieg: Wollte er die Türschlösser tauschen lassen?

Es war ein dunkles Kapitel in einem langwierigen Scheidungskrieg, das vor dem Amtsgericht Kitzingen verhandelt wurde. Von einer "Schlammschlacht, die sich seit Jahren hinzieht", sprach der Verteidiger des Angeklagten. Versuchte Nötigung hat die Staatsanwaltschaft dem 51-Jährigen vorgeworfen, weil er beabsichtigt haben soll, die Schlösser der Wohnung auszutauschen, in der seine Frau mit den gemeinsamen Kindern lebte. Er habe ihr damit den Zutritt verwehren wollen. Dabei habe es eine Abmachung gegeben, dass die Mutter dort bis zum Auszug der Kinder wohnen kann.

Angestellte und Familienmitglieder der neuen Partnerin sollten Sachen abholen

Der Vorfall liegt schon vier Jahre zurück. Die Eheleute lebten bereits getrennt, die Scheidung war schon eingereicht – vollzogen ist sie bis heute noch nicht. Während sich die Frau des Angeklagten gerade im Krankenhaus befand, ließ der Angeklagte Familienmitglieder seiner neuen Partnerin und Mitarbeiter seiner Firma Gegenstände aus der Wohnung der Familie abholen. Zu diesem Zeitpunkt lebte er dort bereits nicht mehr.

Mit den beiden Kindern aus seiner Ehe vereinbarte der Angeklagte parallel einen Termin beim Jugendamt; auch die beiden Jugendlichen waren damit nicht zuhause. Obwohl der Vater Eigentümer des Hauses ist, hatte er keinen passenden Schlüssel mehr. Der Angeklagte hat sich daher an den Schlüsseldienst gewandt. Soweit bestätigte der 51-Jährige die Ereignisse vor Gericht ein.

Angeklagte sagt, er habe seine Frau nicht davon abhalten wollen, das Haus zu betreten

Zwei Gründe nannte der Unternehmer dafür, dass er sich und seinen Helfern auf diese Weise Zugang verschaffen wollte: Zum einen habe er von einem Wasser- und Brandschaden im Haus erfahren, um den er sich als Eigentümer des Anwesens ein Bild kümmern wollte. Zum anderen habe er betriebliche Unterlagen aus seinem ehemaligen Wohnsitz abholen wollen. Seine Frau davon abzuhalten, wieder das Haus zu betreten, sei nicht vorgesehen gewesen, beteuerte der Angeklagte.

Tatsächlich kam es gar nicht dazu, dass die Schlösser des Hauses ausgetauscht wurden. Denn durch Zufall wurde die Ausräum-Aktion unterbrochen. In einer E-Mail des Angeklagten an den Schlüsseldienst hatte er allerdings auch Zylinder bestellt. Deren Anzahl entsprach der genauen Zahl an Schlössern der Wohnung. Darin sah das Gericht den Knackpunkt des Verfahrens. "Die Schlösser sollten ausgetauscht werden. Um sein Eigentum zu schützen, hätte es aber gereicht, sich Zugang zu verschaffen", sagte die Richterin. Doch darauf habe sich die Intention des 51-Jährigen nicht beschränkt. Das gehe aus der Mail hervor.

Das Gericht befand den 51-Jährigen für schuldig

Dass er Dritte eingesetzt habe, um im intimsten Besitz der Geschädigten, wie dem Inhalt ihres Kleiderschranks, zu wühlen, könne sie nicht anders als verwerflich bezeichnen, sagte die Richterin. Der emotionale Schaden, den die Frau erlitten habe, sei erheblich. Darüber hinaus habe er die Leute, die ihm geholfen haben, in die Gefahr der Strafverfolgung gebracht. Die "haushütenden Kinder" habe er zu einem anderen Termin abgestellt.

Schließlich befand das Gericht den Angeklagten für schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen je 80 Euro. 30 Tagessätze werden dabei abgezogen, weil die Tat schon lange zurückliegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.