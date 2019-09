Scheiben besprüht und beschädigt

In Wiesentheid, Schönbornstraße, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22 und 10 Uhr an einem Anwesen von unbekannten Tätern zwei Plexiglasscheiben mit gelber Farbe besprüht und in vier weitere Scheiben Löcher geschlagen. Der Schaden beträgt rund 900 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. 09321/141-0, zu melden.