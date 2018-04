Scheiben an zwei Autos eingeworfen

Im Verlauf der letzten beiden Wochen hatte ein 36-jähriger Mann seinen weißen Opel Astra sowie einen blauen Ford Fiesta in Marktsteft Am Traugraben abgestellt. Als er am Dienstagnachmittag zu seinen Fahrzeugen zurückkam, stellte er fest, dass an dem Opel die Heckscheibe und an dem Ford die Windschutzscheibe mit einem Stein eingeschlagen wurden. Der Geschädigte beziffert seinen Schaden laut Polizeibericht auf 800 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.