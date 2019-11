Seinsheim vor 1 Stunde

Scheibe eingeschlagen

In der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, schlug am Unteren Tor in Seinsheim ein Unbekannter mit einem Gegenstand gegen die rechte Seitenscheibe eines geparkten VW-Busses. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein etwa fünf Zentimeter breites Loch in der Scheibe. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.