Kleinlangheim vor 51 Minuten

Scheck über 3000 Euro für die Kleinlangheimer Grundschule

Allen Grund, sich zu freuen, hatten die Kleinlangheimer Bürgermeisterin Gerlinde Stier, ihr Stellvertreter Dieter Zeller und Schulleiterin Nicole Achter (im Bild Mitte), als die Kleinlangheimer Grundschule einen Scheck der Elfriede Kleinschroth-Stiftung über 3000 Euro für das WIM-Projekt ("Wir musizieren") erhielt. Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Wiesentheider Musikschule geht über eineinhalb Jahre, wobei Musikschullehrer einmal in der Woche in die Grundschule kommen und die Kinder mit Instrumentalmusik vertraut machen. Dazu gibt es auch eine Fortbildungsreihe mit professioneller Unterstützung, Träger des Projekts ist die Musikschule. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass es der ausdrückliche Wille der Stifterin war, dass das Geld den Kindern im Kindergarten und in der Grundschule zugute kommt, "bisher wurden 12 000 Euro ausgeschüttet".