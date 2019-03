Schautage in Geiselwind locken mit Aktionen und Gewinnspiel

Die Schautage in Geiselwind am Samstag und Sonntag standen unter dem Motto "Geiselwind - immer am Ball". Bei der Stempel-Sammel-Aktion am Sonntag galt es mindestens fünf Stempel der teilnehmenden Betriebe zu sammeln. Unter den Gewinnen waren unter anderen VIP-Tickets für das Spiel FC Nürnberg - FC Bayern in der Frankenhütte zu gewinnen. Zahlreiche Aktionen lockten viele Interessenten zu den Betrieben. Bei der Firma Renner drehte sich alles um das Thema Holz und ein Holzförderband zeigte, wie man Holz schnell befördern kann.

Unterhaltung wurde bei der Firma Reinlein großgeschrieben. Neben der Dielenausstellung wurde Mittagstisch, Kaffee und Kuchen angeboten und für die Kleinen Fahrgeräte und eine Hüpfburg. Den Platz der Firma Elektro Müller teilte sich die Ergo Versicherung und das Rückenfitmobil. Glücksrad, Luftballons, Getränke und Informationen rund um die Betriebe rundeten das Angebot ab. Während bei Metallbau Kanler & Seitz Toranlagen im Vordergrund standen, erlebte das Schreinercafe seine Wiederbelebung. Nach zweijähriger Ruhepause erstrahlt das Café in neuen Glanz und Julia Baier, Tochter von Schreiner Herbert Baier, ist jetzt federführend für frische Kuchen und Torten. Rundum ein vielfältiges Angebot, bei dem auch noch andere Betriebe sich zeigten.