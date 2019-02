Schauspieler aus "Club der roten Bänder" im Kino

Rund 800 Fans wollten Tim Oliver Schultz aus der Serie „Club der roten Bänder“ im Cineworld in Dettelbach sehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Zum Filmstart von „Club der roten Bänder – Wie alles begann“ kam der Darsteller der Figur Leo zusammen mit Regisseur Felix Binder in den Mainfrankenpark. Der emotionale, vielschichtige und stellenweise auch komische Spielfilm, der die Geschichte von Jugendlichen schildert, die sich im Krankenhaus kennenlernen, kam gut beim Publikum an, heißt es in der Mitteilung. Dass sie die Vorgeschichte zur Serie im Film erzählen, machte es leichter für Regisseur Felix Binder: „Ich durfte frei filmen und musste mich an keine Beschränkungen halten.“ Für Schauspieler Tim Oliver Schultz sei das Filmen für das Kino etwas ganz anderes als für das Fernsehen gewesen, heißt es in der Mitteilung. Nach den Publikumsgesprächen im Kinosaal standen die beiden im Foyer für Fotos und Autogramme zur Verfügung.