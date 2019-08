Schaufensterscheibe in Kitzingen beschädigt

Vermutlich durch einen Schlag oder Tritt von einem unbekannten Täter wurde in Kitzingen in der Marktstraße ein Schauffenster beschädigt. Die Scheibe des Schuhhauses wurde in der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr, auf Freitag, 8.30 Uhr, kaputt gemacht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen bittet die Polizei Kitzingen sich zu melden unter Tel.-Nr.: (0 93 21) 14 10.