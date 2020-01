Prichsenstadt vor 1 Stunde

Schatzinsel sammelt für Station Regenbogen

Werner Reuß, Inhaber des Verlags und Buchhandlung "Schatzinsel" in Prichsenstadt, hat von Mitte September bis Mitte Dezember im Altort eine Spendenaktion für die Station Regenbogen der Uniklinik Würzburg in Würzburg durchgeführt und in zahlreichen Geschäften und Wirtshäusern Spendendosen aufgestellt. Insgesamt kamen bei der Aktion 708 Euro zusammen, die von Werner Reuß auf 750 Euro aufgestockt wurden, heißt es in einer Mitteilung.