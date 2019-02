Schaltschrank beschädigt

Im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 22. Januar wurde in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen an einem dortigen Schaltschrank für Abwasserregulierung das Schloss verklebt. Die unbekannten Täter benutzten laut Polizei vermutlich einen Sekundenkleber. Der Schaden beläuft sich auf etwa 75 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.