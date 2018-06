Kitzingen vor 9 Stunden

Schalthebel herausgerissen

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag hatte ein 34-jähriger Gärtner seinen weißen Lkw im Hoheimer Weg in Kitzingen unversperrt auf einem Flurbereinigungsweg geparkt. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug unbeschädigt. Als er am Mittwochnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein unbekannter Täter im Führerhaus den Schalthebel und einen Kabelstrang herausgerissen. Schaden: 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (09321)1410.